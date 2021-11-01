Известный математик расскажет тюменцам о теории игр

| Фото: скриншот проекта «КонцептХаб» во ВКонтакте | Фото: скриншот проекта «КонцептХаб» во ВКонтакте

Прямая трансляция лекции Алексея Савватеева, математика и специалиста в математической экономике, состоится на ютуб-канале проекта "КонцептХаб" 15 ноября, начало в 19 часов.

Он расскажет, как стратегическое планирование влияет на жизнь человека через теорию игр.

"В попытке найти оптимальное решение каждый из нас вступает в игру. О том, как увидеть логику и математику в каждой жизненной задаче, а также как научиться пользоваться этим знанием и расскажет Алексей Савватеев на новой лекции", — отметила руководитель проекта "КонцептХаб" Виктория Елизарова.

"КонцептХаб" — это бесплатные познавательные лекции для всех желающих. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на интересующие вопросы, напоминает "Комсомольская правда-Тюмень".

Проект проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Теория игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущие борьбу за реализацию своих интересов.