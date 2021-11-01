Место для поцелуев появилось в селе Каменка под Тюменью

| Фото: "Молодежный театр "МАЙ" во ВКонтакте | Фото: "Молодежный театр "МАЙ" во ВКонтакте

Специальное место для поцелуев сделали в тюменском с. Каменка, расположенном по Ирбитскому тракту.

Село славится гостеприимством и считается одним из перспективных направлений по развитию внутреннего туризма. Не так давно здесь преобразились остановочные комплексы, которые стали излюбленными точками для фотосессий. Славится Каменское муниципальное образование и музеем истории крестьянского быта, часовней Серафима Соровского в Кулиге, храмом Покрова Пресвятой Богородицы, святым источником Николая Чудотворца и термальным источником "Аван". А к предстоящему 400-летию со дня основания села Купеческую площадь украсил очередной арт-объект – лошадь с санями.

На смотровой площадке на крутом берегу Туры появился необычный знак - "Место для поцелуев". Здесь размещена деревянная лавочка на двоих, а с самой площадки открывается великолепный панорамный вид на окрестности. По словам главы Каменского МО Екатерины Дорогиной, эта смотровая площадка собирает влюбленные пары, молодоженов, по традиции, здесь встречают рассвет выпускники школы.

Добрый символ установили члены местной общественной палаты. При поддержке администрации муниципалитета они, и другие инициативные и творческие жители Каменки, не перестают развивать и украшать родное село, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.