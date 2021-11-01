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Владимир Путин: конкурс "Большая перемена" помогает школьникам найти свой путь в жизни

Политика, 15:30 14 ноября 2021

Фото: kremlin.ru

Всероссийский конкурс "Большая перемена" – это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к финалистам конкурса.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит в рамках нацпроекта "Образование". Его организаторы - АНО "Россия — страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников. В 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 млн школьников и студентов колледжей.

"У вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно, ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны", - обратился глава государства к финалистам конкурса.

Евгений Бабенко

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