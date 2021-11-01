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Владимир Путин - это сила России, считает президент Сербии

Политика, 16:11 14 ноября 2021

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин - именно тот, кто возвысил Россию. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в интервью для ютьюб-канала "Соловьев.Live"

"Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального", - пояснил президент Сербии.

Александр Вучич отметил, что неоднократно встречался с президентом Путиным и для Сербии это были всегда очень важные встречи.

Евгений Бабенко

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