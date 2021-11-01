В Тюмени автобус № 39 изменит маршрут

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Остановочные пункты "ул. Панфиловцев" и "ул. Закалужская" в обратном направлении исключат из схемы движения маршрута регулярных перевозок № 39 с 20 ноября, сообщает Тюменьгортранс.

В схему маршрута включается остановочный пункт "мкр. Ямальский 2" в обратном направлении.

Движение транспортных средств на участке от ул. Губернской до автодороги по ул. Московский тракт будет организовано по ул. Уездной.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722 и на остановках.