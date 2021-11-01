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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Андрей Михнович расскажет о правилах безопасности на льду

Общество, 13:02 15 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 ноября в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича.

Тема пресс-конференции: "Создание противопожарной службы в Тюменской области. Безопасность на льду".

Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

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# Андрей Михнович , пресс-конференция

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