Андрей Михнович расскажет о правилах безопасности на льду

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 ноября в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича.

Тема пресс-конференции: "Создание противопожарной службы в Тюменской области. Безопасность на льду".

Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".