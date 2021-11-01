В Тюмени пройдет бесплатная экскурсия по выставке "От центра к центру"

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Бесплатную экскурсию по выставке "От центра к центру", созданной тюменцами вместе с центром слияния современных искусств Makaronka из Ростова-на-Дону, проведут в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 16 ноября в 19 часов, сообщают организаторы.

Участие в событии примут художники, которые расскажут о своих работах. "В этом проекте мы соединили представителей Сибири и южной России, чтобы сравнить взгляды и обменяться опытом создания творческого сообщества в регионах. Децентрализация – актуальное направление в разных сферах, в том числе и в искусстве. Региональными создателями интересуются кураторы крупных выставок современного арта, и мы тоже хотим показать их особый подход к творчеству", — рассказала руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

На выставке "От центра к центру" представлены работы девяти молодых художников и арт-групп из Тюмени и Ростова-на-Дону, которые живут и занимаются творчеством в регионах. Среди экспонатов есть как классическая живопись, так и видеоарты и инсталляции с городскими артефактами.

Выставку "От центра к центру" можно посетить до 10 декабря с 11 до 21 часа. Вход в обычные дни — 250 рублей. Билет можно приобрести у администратора в мультицентре.

Вход свободный по регистрации. Возрастное ограничение: 16+.