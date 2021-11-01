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Житель Исетского района, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется под стражей до 29 апреля

Происшествия, 13:56 15 ноября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Суд продлил меру пресечения жителю Исетского района, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Уголовное дело поступило в Исетский районный суд, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Суд продлил срок стражи на период судебного разбирательства до 29 апреля 2022 года. В данный момент материалы дела переданы судье для решения вопроса о принятия его в производство", - сообщили в пресс-службе.

Первое заседание будет назначено в ближайшее время.

Преступление было совершено в одном из сел на территории Исетского района в августе 2021 года.

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# несовершеннолетние , суд

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