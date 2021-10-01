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В Тюменской области суд оставил обвиняемого в изнасиловании девочки под стражей

Происшествия, 16:05 14 октября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, оставили под стражей в Исетском районе, сообщает Тюменский областной суд.

В августе 2020 года, в одном из сел на территории Исетского района, 28-летний подозреваемый напал на несовершеннолетнюю. В ходе допроса мужчина признал вину в инкриминируемом деянии. В судебном заседании подозреваемый просил отпустить его под подписку о невыезде.

Суд оставил мужчину под стражей до 16 ноября 2021 года.

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# изнасилование , педофил , Тюменский областной суд

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