В Тюменской области суд оставил обвиняемого в изнасиловании девочки под стражей
| Фото: sledcom.ru
Мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, оставили под стражей в Исетском районе, сообщает Тюменский областной суд.
В августе 2020 года, в одном из сел на территории Исетского района, 28-летний подозреваемый напал на несовершеннолетнюю. В ходе допроса мужчина признал вину в инкриминируемом деянии. В судебном заседании подозреваемый просил отпустить его под подписку о невыезде.
Суд оставил мужчину под стражей до 16 ноября 2021 года.