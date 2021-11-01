Тюменские медики спасли десятимесячную девочку, проглотившую липкую этикетку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики скорой в Тюмени помогли проглотившему липкую этикетку ребенку 14 ноября. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, 10-месячная девочка несколько часов отказывалась от еды и воды.

Когда у ребенка началась рвота, родители не стали заниматься самолечением и сразу вызвали скорую помощь. Бригада после осмотра и первой помощи доставила девочку в Областную клиническую больницу № 2.

Самое опасное, что могут проглотить дети, – батарейка, магнит, монета, булавка, стекло, гвоздь, железный шарик, шуруп, рыбная косточка и тому подобное, предупреждают врачи скорой медицинской помощи. В таком случае нельзя ждать, что оно выйдет само, необходимо сразу обратиться за помощью. Ни в коем случае нельзя давать ребенку лекарства, промывать желудок, заставлять съесть кусок твердой пищи или ставить клизмы.