Проект "Пушкинско-Абаевские чтения" заинтересовал участников форума в Петропавловске

Тюменская национально-культурная автономия казахов Тюменская национально-культурная автономия казахов

Межрегиональный проект "Пушкинско-Абаевские чтения" вызвал интерес участников IV Молодежного форума российских соотечественников "Диалог молодежи: Казахстан-Россия", который прошел в Петропавловске.

"Тюменская область и Казахстан имеют крепкие добрососедские и партнерские связи, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" председатель Тюменской национально-культурной автономия казахов, член президиума Всемирной ассоциации казахов от России Есенгалий Ибраев. - Между нашей областью и Казахстаном заключено 6 соглашений о сотрудничестве. Казахстан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Особенно ценно то, что нас объединяет общее историко-культурно-духовно- языковое пространство, а также большая многонациональная русскоязычная община в Казахстане и казахстанская – в России".

В этом году, тюменская национально-культурная автономия казахов выступила с инициативой организации нового проекта – российско-казахстанский межрегиональный культурный форум "Пушкинско-Абаевские чтения" с участием представителей научной и творческой интеллигенции, специалистов в области русского и казахского языка, межкультурной коммуникации, музейного и библиотечного дела России и Казахстана, общественности, соотечественников, проживающих за рубежом.

В основе проекта – идея углубления сотрудничества и партнерства России и Казахстана через культуру и искусство, художественное творчество, через признанные символы русской и казахской культуры, через наследие великих Пушкина и Абая, их созвучие.

"Эту идею мы обсуждали с представителями общественных организаций и органов власти по обе стороны границы, - рассказал Есенгалий Ибраев. - Сейчас дорабатываем детали и надеемся, что проект будет реализован уже в более благоприятной эпидемиологической ситуации и в России, и в Казахстане".

Абай и Пушкин – фигуры значимые, являющиеся своего рода символами двух великих держав. При этом и пушкинская поэзия, и поэзия Абая обращена к каждому из нас, проста и понятна. Гоголь писал, что " при имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте". А Мухтар Ауэзов отмечал: "Абай – зрячее око, Абай – отзывчивое сердце, Абай – мудрость народа… воплощение чувств, дум, волевых порывов народа, души его, всего сокровенного в нем".

Под эгидой ЮНЕСКО 1995 год был объявлен годом Абая Кунанбаева. Празднование было посвящено 150-летию со дня рождения поэта. А в 1999 году проходило празднование 200-летия русского поэта и писателя Александра Пушкина. 16 декабря 2006 года в Петропавловске был установлен памятник Абаю и Пушкину, который является символом дружбы народов. Это поистине великие писатели и поэты, которые оставили огромное наследие своим потомкам, народам всех стран.

Пушкин интересовался казахским народным фольклором. Однажды из своей поездки в Уральск и Оренбург он привез безымянный список поэмы "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".

Благодаря переводам Абая, казахский народ впервые познакомился с творениями Пушкина. Из юрты в юрту переходили "Письмо Татьяны", "Слово Онегина", "Из монолога Ленского" и находили отзыв в сердце каждого слушателя. Абай был первым, кто перекинул мостик духовной культуры между казахским и русским народами.

"Уверен, что предстоящий форум пройдет интересно и познавательно, и еще более тесно свяжет две страны и два народа, веками живущие рядом друг с другом, - заявил Есенгалий Ибраев. – Культура, искусство, литература всегда были огромной объединяющей силой. А культурная дипломатия является одним из наиболее эффективных средств для укрепления отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества".