Владимир Якушев вошел в состав президиума Госсовета
Фото: uralfo.gov.ru
Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в состав президиума Государственного совета Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с указом главы государства, в президиум Госсовета РФ от УФО вошли губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Глава Тюмени Руслан Кухарук включен в состав комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
Евгений Бабенко