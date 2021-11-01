Владимир Якушев вошел в состав президиума Госсовета

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в состав президиума Государственного совета Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с указом главы государства, в президиум Госсовета РФ от УФО вошли губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук включен в состав комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Евгений Бабенко