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Владимир Якушев вошел в состав президиума Госсовета

Политика, 20:25 15 ноября 2021

Фото: uralfo.gov.ru

Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в состав президиума Государственного совета Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с указом главы государства, в президиум Госсовета РФ от УФО вошли губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук включен в состав комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Евгений Бабенко

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# Владимир Путин , Владимир Якушев , Госсовет РФ

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