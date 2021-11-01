В Тюменской области назвали победителей конкурса "Символы региона-2021" в трех номинациях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

169 участников собрал областной конкурс социальных проектов "Символы региона- 2021". Победителей выбрали в трех номинациях, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В номинации "Лучшая творческая работа "Люди науки Тюменской области" победил девятиклассник Казанской школа Казанского района Андрей Лексютин. Его творческая работа "Археологи – детективы прошлого" посвящена ученому-археологу, научному сотруднику Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской Академии наук в г. Тюмени, выпускнику Казанской средней школы Дмитрию Еньшину.

В номинации "Лучший видеоролик "Российское могущество прирастать будет Сибирью…" победила семиклассница школы № 1 г. Ялуторовска Дарья Ефименко.

В номинации "Лучшая фотография "Самая красивая область" первыми стали 11-классница Староалександровской школы Ярковского района Снежана Денисова и педагог – организатор школы № 2 г. Ишима Татьяна Бокарева.

Участниками конкурса стали жители Ишима, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, Вагайского, Тобольского, Уватского, Ярковского муниципальных районов. Победители и активные участники получат дипломы, грамоты и денежные призы, лучшие работы будут размещены на сайте ТОГИРРО.