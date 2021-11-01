Более 200 книг поступило на конкурс "Книга года-2021" в Тюмени

| Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева (архив) | Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева (архив)

267 книг представлено на конкурс "Книга года-2021" в Тюмени. Прием заявок завершился 15 ноября.

"В "Книге года" в этом году участвуют 267 изданий, названий - 245. Автор, например, мог принести одну книгу в двух экземплярах, чтобы выступить в двух номинациях. К работе уже приступила экспертная комиссия. Книги, поступившие на конкурс, будут оценивать до 21 ноября. В этот день подведут итоги, станут известны названия издания, которые попадут в лонг-лист", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела краеведения Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева Альбина Велижанина.

Издания конкурсантов в каждой номинации будут оценивать по одному-два эксперта. 22 ноября пройдет жюри определит победителей в номинации.

Участие в "Книге года" принимают представители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. На конкурс поступили издания, напечатанные в Москве, Санкт-Петербурге.

Самой многочисленной номинацией стала "Лучшая научная книга". Здесь представлено 91 издание. Следом идут номинации "Лучшая поэтическая книга" (32 книги) и "Лучшая книга о родном крае" (29 книг) и "Лучшая книга художественной прозы" (38 книг). Меньше всего изданий представлено в специальной номинации "Иной формат". Ее выбрали пять конкурсантов. Например, здесь представлена мультимедийная энциклопедия "Эра Самотлора". Издание представлено в виде книги, также ему посвящен сайт, на который можно перейти по QR-коду. В этой же спецноминации есть книга для детей про Дмитрия Менделеева, напечатанная шрифтом Брайля, с выпуклыми рисунками.

18 ноября на сайте Тюменской областной научной библиотеки в разделе "Книга года" откроется голосование за самую популярную книгу. Все желающие смогут оставить голос за понравившееся издание по 20 ноября.

Из всех представленных на конкурс книг выберут одну. Ее автор получит "Литеру".

Инна Пахомова