Участников тюменского проекта "МедиаСеть" ждут лекции по восьми направлениям

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте

Лекции и мастер-классы экспертов по восьми направлениям, розыгрыши мерча и нетворкинг ждут участников тюменского проекта “МедиаСеть”, сообщает центр развития региональных медиа и кино “Медиаполис”.

В проекте "МедиаСеть" участвуют более 180 студентов и фрилансеров из Тюменской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Сочи, Екатеринбурга, Челябинска, Ханты-Мансийска, Читы, Архангельска и других городов.

Направление "SMM" подготовит кампанию по выживанию во взрослой жизни для подростков, участники направления "Видео" снимут материал на тему сохранения здоровья во время пандемии, а фотографы создадут кампанию по защите окружающей среды. "Развиваем интернет-грамотность для бумеров и старше" будет темой для направления "Текст". Дизайнеры отразят в своих работах тему борьбы с терроризмом. Направление "Подкаст" сфокусируется на теме "Алло, у вас на карте зафиксирован подозрительный перевод", которая посвящена киберпреступности. Кроме этого участники направления "Пикчерс" раскроют тему подростковой преступности, а моушн-дизайнеры создадут контент о ВИЧ. Создатели лучших творческих работ получат призы.

Среди экспертов на проекте выступит арт-директор компании Яндекс, экс-дизайн директор МегаФона, автор курсов онлайн-школ Skillbox и Contented Максим Алимкин. Также направление "Подкасты" представит автор и ведущий подкастов "Летчицы", "Дневники Лоры Палны" и "Мрачные сказки" Дмитрий Лебедев. Продюсеры продакшена Big Bag Films Кирилл Возжаев и Лиза Лаврова поделятся опытом создания короткометражных фильмов для фестивалей и работы с крупными компаниями. Экспертами на проекте будут шеф-редактор "Горящей избы" Элина Винокурова, моушн-дизайнер и преподаватель "Нетологии" Семен Панфилов, CEO "Лентач" и креативный директор "НОРМ1458" Тарас Сычев и другие.

В 2021 году "МедиаСеть" пройдет четвертый раз. В 2020 году в ней приняло участие более 200 человек.