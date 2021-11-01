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Тюменцев проконсультируют по вопросам занятости детей-сирот

Общество, 08:53 17 ноября 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Телефоны горячей линии правовой помощи детям будут работать в Тюменской области 19 ноября, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Специалисты службы занятости ответят на вопросы содействия занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Жителей региона проконсультируют в устной или письменной формах, при необходимости помогут оформить документы правового характера.

Задать свои вопросы можно по телефонам областного департамента труда и занятости населения: 8 (3452) 42-60-03, 8 (3452) 42-61-00, 8 (3452) 42-61-05 с 9 до 17 часов. В это же время будут работать телефоны горячих линии в центрах занятости муниципальных районов. Узнать их список и номера телефонов можно по ссылке.

Добавим, работа горячих линий организуется в рамках всероссийского дня правовой помощи детям в Тюменской области.

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# горячая линия , дети-инвалиды , занятость

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