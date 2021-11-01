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Выставка видеоарта об отношениях человека и природы откроется в тюменском речпорту

Общество, 10:12 17 ноября 2021

группа Выставка видеоарта «Экоскоп» в Тюмени во ВКонтакте | Фото: группа Выставка видеоарта «Экоскоп» в Тюмени во ВКонтакте

Международная выставка видеоарта "Экоскоп" откроется в инженерном центре компании "Брусника" (ул. Госпаровская) 19 ноября. В своих работах художники из пяти стран рассматривают вопросы экосистемы.

Семь авторов из Швеции, России, Италии, Великобритании и Испании исследуют рост городов и загрязнение окружающей среды, вмешательство человека в жизнь животных и растений и накопление пыли в местах нашего обитания, поддержание экологического баланса.

Проект "Экоскоп" ранее был представлен в Москве, Калининграде, Новосибирске и Тайбэе. Показ выставки в Тюмени организован группой SIMV lab совместно с Центром медиаискусства "Сейчас&Потом", "Конторой пароходства" и Институтом социально-гуманитарных наук ТюмГУ при поддержке компании Брусника.

Выставка будет открыта для посещения по 30 ноября. Вход — по QR-коду о вакцинации при наличии документа, удостоверяющего личность.

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# выставка , экология

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