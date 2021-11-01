В Тюменской области хозяйка хаски выплатит пострадавшим от собаки 50 тысяч рублей

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

50 тыс. рублей выплатит пострадавших от укусов хаски владелица собаки в Голышманово Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 23 июля. На игравших на улице мальчиков семи и 11 лет напала собака породы хаски и покусала.

В сентябре матери пострадавших обратились в прокуратуру района с просьбой помочь взыскать моральный вред. Надзорный орган направил в суд соответствующие иски.

Было вынесено решение о взыскании с хозяйки собаки в пользу детей 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.