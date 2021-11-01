  • 16 ноября 202116.11.2021вторник
  • USD72,2724
    EUR82,7736
  • В Тюмени -6..-8 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области хозяйка хаски выплатит пострадавшим от собаки 50 тысяч рублей

Общество, 16:53 16 ноября 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

50 тыс. рублей выплатит пострадавших от укусов хаски владелица собаки в Голышманово Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 23 июля. На игравших на улице мальчиков семи и 11 лет напала собака породы хаски и покусала.

В сентябре матери пострадавших обратились в прокуратуру района с просьбой помочь взыскать моральный вред. Надзорный орган направил в суд соответствующие иски.

Было вынесено решение о взыскании с хозяйки собаки в пользу детей 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышманово , прокуратура , собаки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 16.11.2021Более 200 книг поступило на конкурс "Книга года-2021" в Тюмени
18:08 16.11.2021Ярковский ансамбль "Калинка" четырежды отметили на международном конкурсе в Санкт-Петербурге
18:06 16.11.2021Тюменцам рассказали о специфике работы спасателей- водолазов
18:00 16.11.2021В Тюменской области создали памятку по организации работы предприятий в системе QR-кодов