Тюмень возглавила рейтинг городов России с наилучшей экологической обстановкой

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень возглавила рейтинг российских городов с наилучшей экологической обстановкой. 74% жителей, принявших участие в опросе сервиса Superjob, так высоко оценили качество воздуха, воды, продуктов питания, чистоту и утилизацию мусора в Тюмени.

Так, в Топ-10 городов с наилучшей экологической обстановкой, по мнению жителей, попали также Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%).

В десятке городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, согласно опросу, оказались: Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).

Москва в рейтинге заняла 18 место, Санкт-Петерубург — 11-е.

Всего в опросе сервиса приняли участие 31 тыс. 700 респондентов из 37 городов — по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1 тыс. из городов-миллионников, по 700 респондентов - из городов-полумиллионников.

Аналитики выясняли, как жители российских крупных городов оценивают экологическую обстановку в своём городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора. Результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob есть в распоряжении RT.