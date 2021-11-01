За проверкой QR-кодов на рынке "Михайловский" проследил Роспотребнадзор

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Как проверяют QR-коды у посетителей рынка "Михайловский" (ул. Федюнинского, 55) проконтролировали представители управления Роспотребнадзора по Тюменской области и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области 17 ноября.

"В основном мы сейчас смотрим проходимость, чтобы не было столпотворения, наблюдаем, проверяют ли у посетителей, предъявляющих QR-коды, паспорта, чтобы сверять личность", — отметила представитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Напомним, что QR-код, свидетельствующий о том, что человек вакцинировался от COVID-19 или переболел им менее полугода назад, просят предъявлять посетителей торговых центров Тюменской области вместе с документом, удостоверяющем личность, с 8 ноября.

Кроме того, ежедневно специалисты управления Роспотребнадзора проводят на торговых объектах санитарно-эпидемиологические обследования. Сообщить о нарушениях в торговом объекте потребители могут через письменное обращение в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. По обращению организуется обследование, если нарушения на торговой точке выявляются, по решению суда может быть назначен административный штраф или приостановлена деятельность магазина.