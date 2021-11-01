Перформанс "Моя комната" о людях с ментальными расстройствами проходит в тюменском "Космосе"

| Фото: организаторов перформанса "Моя комната" | Фото: организаторов перформанса "Моя комната"

Премьерные постановки перфоманса "Моя комната" о людях с ментальными расстройствами проходят в МТЦ "Космос" Тюмени с 17 по 20 ноября.

Героями спектакля стали люди с диагностированной шизофренией, пограничным состоянием, которые рассказывают о своем детстве, мечтах, потерях, лечении в больницах, о любви и профессии. Их голос звучит из динамика, а обстановка комнаты позволят погрузиться в рассказ. Авторы идеи – режиссер Таля Горева и продюсер Камилла Генералова арт-группы KREATORZ таким образом решили привлечь внимание тюменцев к проблемам особых людей.

| Фото: организаторов перформанса "Моя комната" | Фото: организаторов перформанса "Моя комната"

"У нас есть знакомые, у которых есть ментальные расстройства. Им нелегко – их могут шеймить, смеяться над ними. Они сталкиваются с непониманием. Тема отозвалась. Есть такая проблема – нет информированности у общества. Люди не знают, что такое ментальное расстройство. Есть штампы, стереотипы, которые влияют на наше восприятие. И оно неадекватное, негативное это восприятие. Хотелось бы, чтобы люди позитивней воспринимали таких людей", - говорит Таля Горева.

Заходя в комнату, зритель как будто приходит в гости к герою спектакля. С метафорической точки зрения, отмечают авторы проекта, эта комната внутри нас. "Это то, что находится в наших мыслях, эмоциях, наши воспоминания, чувства, ощущения. Моя комната – у каждого человека есть пространство, где он может быть наедине с собой, и может решать, кого в нее пускать, а кому доступ закрыть", - добавляет Таля.

В реализации проекта авторам помогала художник Наталья Акишина, которая занималась наполнением комнаты. В ней есть кровать, шкаф, стол, книги, мольберт и другое. Два светильника. Свет, излучаемый ими - не случаен – отражает периоды жизни героев. Теплые воспоминания из детства – оранжевый цвет. Красный пульсирующий – это переживания героев, связанные с больницей. В финале появится желтый - надежда на хорошую, полноценную жизнь.

"Фокус обстановки этой комнаты заключается в том, что герои не рассказали, то, что оказалось за кадром, это вошло в обстановку комнаты. У одной из героинь любимый писатель Стивен Кинг. И она уверена, что его произведения помогают прорабатывать страхи. Каждая деталь в комнате имеет значение", - сказала Камилла Генералова.

Герои перформанса "Моя комната" - член Союза писателей Москвы, психолог, художник, режиссер, IT-специалист, журналист. Все из разных городов страны. Они работают, у них есть планы, цели, большая любовь к жизни.

В комнате для зрителей подготовлены QR-коды, которыми советуют воспользоваться в конце участия в перформансе. Они являются информационным дополнением к спектаклю. Кроме того, узнать о мире людей с ментальными расстройствами можно, перейдя по ссылке.

Добавим, перформанс "Моя комната" получил финансовую поддержку от организаторов конкурса "ЦЕХ". Авторы проекта выиграли 100 тыс. рублей.

Показы спектакля продолжатся после премьеры с 22 ноября. Билеты можно приобрести в группе проекта или на сайте "Космоса".

Анжела Лебедева