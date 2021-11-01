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Ученики 5-11 классов в Тюменской области вернутся к очному обучению 22 ноября

Общество, 11:19 18 ноября 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Учащиеся 5-11 классов школ Тюменской области, а также студенты учреждений среднего профессионального образования возвращаются к обычному формату обучения 22 ноября.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

"Также возобновится работа кружков и секций по программам дополнительного образования. На дистанционном обучении останутся студенты вузов до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе", - сообщил он.

Напомним, с 8 ноября школьники 5-11 классов и студенты обучаются в дистанционном формате. Младшие школьники вернулись к привычному очному обучению 15 ноября.

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# Алексей Райдер , обучение , школьники

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