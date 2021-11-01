Дмитрий Артюхов проконтролировал испытания беспилотной доставки посылок на Ямале

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Первые испытания беспилотной доставки посылок прошли на Ямале. Дрон доставил груз из Салехарда в Аксарку и обратно. Полет занял менее двух часов. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в своем Instagram.

"Дроны могут работать в любой сезон и в любых погодных условиях. Летают они по шесть часов без дозаправки, что очень важно при наших расстояниях. Ямал большой, у нас много отдаленных территорий. Наша важная задача – обеспечить доступ всех северян к качественным услугам и сервисам. Вне зависимости от места жительства люди должны вовремя получать посылки", - написал он.

Испытания беспилотной доставки посылок провели сотрудники "Почты России" и компании "Аэромакс". Беспилотные аппараты могут доставлять грузы весом до 100 кг. Радиус действия полетов - до 100 км.