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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На Боровской птицефабрике в ночь с 18 на 19 ноября утилизируют 90 тонн яичного порошка и 30 тонн скорлупы

Общество, 12:50 18 ноября 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

90 тонн яичного порошка и 30 тонн яичной скорлупы утилизируют на полигоне птицефабрики "Боровская" для предупреждения распространения птичьего гриппа в ночь с 18 на 19 ноября, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

После этого работы по сжиганию биологических отходов до зольного остатка на полигоне птицефабрики будут завершены.

На территории уже выравнивают участкок и проводят благоустройство. После утилизации яичного порошка и скорлупы до 1 декабря 2021 года продезинфекцируют участок.

Чтобы недопустить распространение заболевания и выноса возбудителя действует закрытый режим, вход и въезд посторонних лиц запрещены. Установлены карантинные блокпосты.

На птицефабрике "Боровская" уже провели первый этап полной дезинфекции всех помещений, сейчас идут работы по мойке цехов и прилагающей территории. Полностью дезинфекционные работы на всех площадках предприятия планируют завершить до конца декабря.

Режим ЧС снимут после принятых в полном объеме дезинфекционных мер.

Евгений Бабенко

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# птицефабрика Боровская , птичий грипп

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