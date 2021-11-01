В Тюмени для расчета платы за коммунальные услуги применят тариф-конструктор

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в Тюмени будут исчислять с 1 января 2022 года по-новому, применяя тариф-конструктор, сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно новому документу, для расчета будет применён индивидуальный подход, что позволит максимально точно определить необходимый набор работ и услуг по содержанию общего имущества конкретного многоквартирного дома определят индивидуально, исходя из этажности, размера земельного участка, на котором расположен дом, наличия лифтового оборудования, приборов учета, площади придомовой территории, подлежащей уборке и других.

Как подчеркнули в администрации Тюмени, последний раз размер платы за содержание и ремонт жилого помещения был рассчитан в 2003 году. С тех пор многое изменилось, в первую очередь, поменялись требования самих горожан, предъявляемые к содержанию домов. По мнению специалистов, новый подход является более объективным и положительно повлияет на качество оказываемых услуг.

Заместитель главы города, директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев рассказал, что изменения тарифа коснутся нанимателей жилых помещений, собственников, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом, а также тех домов, где истекает срок действия ранее утвержденного размера. "При этом новый тариф может быть применен только после его согласования с жильцами на общем собрании. Более того, управляющие организации могут использовать свою методику начисления платы за жилищные услуги, также утвердив ее на общем собрании", – отметил он.

Все существующие льготы и меры соцподдержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг сохранят в полном объеме.

Постановление администрации города об установлении размера платы за содержание жилого помещения опубликуют до конца недели.