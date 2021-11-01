Для тюменских школьников проведут онлайн-занятие по филогенетике

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Школа имени профессора Р. М. Цоя продолжит цикл профильных мероприятий для юных исследователей в Институте биологии ТюмГУ. Она пройдет 21 ноября онлайн, начало в 12 часов. К участию приглашают школьников 7-11 классов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Организатор школы - кафедра экологии и генетики ИнБио. Темой стала филогенетика. Ученые ТюмГУ расскажут ребятам, что это за раздел биологии, как он появился и чем занимаются исследователи в этой области.

Во второй части школы пройдет дистанционное практическое занятие, где можно будет попробовать базовые методы филогенетического анализа.

Для работы будут использованы онлайн-сервисы.

Регистрация на мероприятие по ссылке.