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Снегурочек приглашают на профессиональный конкурс в Тюмени

Общество, 10:02 05 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снегурочек всех возрастов 7 января к 12 часам приглашают к новогодней елке на площади 400-летия Тюмени. Центр культуры и творчества "Тюмень" проводит здесь конкурс.

В развлекательной программе могут принять участие Снегурочки от 10 лет. Им предстоит подготовить визитную карточку. Нужно будет рассказать о себе в любом жанре - вокал, танец, оригинальный номер. В рамках этого конкурса проходит презентация авторского головного убора.

Вторым испытанием станет "Домашнее задание" - музыкальный или хореографический номер, продолжительностью не более двух минут. У Снегурочки в этом конкурсе может быть группа поддержки – не более 6 человек.

В финале конкурса состоится массовый забег участниц в костюмах Снегурочек.

Победителей конкурса определит жюри в составе авторитетных деятелей культуры, искусства и педагогического сообщества.

Возрастное ограничение 10+.

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# конкурс , Новый год , Снегурочки

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