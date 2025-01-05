27 аварий зафиксировали на дорогах Тюменской области в первые дни января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27 аварий зафиксировали на дорогах Тюменской области в первые дни января. В дорожно-транспортных происшествиях погибли девять человек, 46 – ранены. Годом ранее статистика была в разы меньше, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Основным видом аварий является столкновение автомобилей. Кроме того, водители совершили четыре наезда на пешеходов, столько же съездов машин с дороги, два наезда на препятствие, одно опрокидывание автомобиля.

10 дорожно-транспортных происшествий произошло на федеральных автодорогах: шесть на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, два - Курган - Тюмень, по одному на трассах Тюмень - Омск и Екатеринбург - Тюмень.

"Уважаемые водители! Госавтоинспекция Тюменской области призывает вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в выходные и праздничные дни. Наблюдается увеличение автомобильного трафика на федеральных автомобильных дорогах. На одной них Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск уже произошло шесть ДТП. Два из них с летальным исходом, пострадали 14 человек", - рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

Он призвал земляков соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных факторов, интенсивности движения и своего водительского опыта. Минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу.

Пешеходам нужно избегать движения по проезжей части, особенно в темное время суток. Это опасно.