Подозреваемого в продаже поддельных медотводов задержали в Сургуте

| Фото: УМВД России по ХМАО-Югре | Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Подозреваемого в продаже поддельных документов врача-пенсионера задержали в Сургуте, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Ранее поавоохранители задержали двух работниц крупной строительной компании, которые предъявили руководству организации поддельные справки о наличии у них противопоказаний к вакцинации. В отношении женщин возбудили уголовные дела.

Полицейские выяснили, что справки были получены за деньги от невропатолога, ранее работавшего в одной из городских больниц. По адресу проживания 54-летнего врача-пенсионера провели обыск. У него изъяли печати медицинских организаций, а также заключения о прохождении различных комиссий с признаками подделки. Кроме того, были найдены деньги в разных валютах: одна тысяча евро, более шести тыс. долларов и более 200 тыс. рублей.

Злоумышленник несколько часов препятствовал обыску, а также отказался проехать в отдел полиции. Мужчину принудительно привезли в одно из подразделений УМВД России по Сургуту. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Сейчас в отношении бывшего медика возбуждено семь уголовных дел. Расследование продолжается.