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В Тюмени на международной конференции обсудят стратегию формирования ЗОЖ

Общество, 08:37 22 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международная научно-практическая конференция "Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: целевые ориентиры, технологии и инновации" памяти профессора Валентина Никифоровича Зуева состоится в Тюмени 25 и 26 ноября.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, участники рассмотрят проблемы формирования у населения здорового образа жизни с помощью оздоровительной, адаптивной физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений через презентацию результатов деятельности научного сообщества и представителей различных отраслей.

В программе конференции запланирована работа тематических секций, лекторий "Психологическое сопровождение спортивного резерва", а также методические семинары. Научными работами и результатами исследований в области физической культуры и спорта поделятся ученые из Польши, Украины, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Германии, Австрии и регионов России от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.

Конференция пройдет в смешанном (онлайн и оффлайн) формате. Желающие смогут посмотреть выступления экспертов и представителей отрасли в прямых трансляциях на платформе YouTube.

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# ЗОЖ , конференция

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