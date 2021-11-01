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Тюменцев приглашают поучаствовать в новогоднем шествии-карнавале

Общество, 17:21 19 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодний уличный карнавал пройдет по центру Тюмени 26 декабря, начало в 13 часов. Присоединиться к костюмированному шествию, которое состоится в рамках проекта "Елка желаний", приглашают горожан, сообщила на пресс-конференции региональный куратор благотворительной акции Мария Валуева.

"Это будет предновогодний флешмоб — новогодний карнавал со сладкими подарками для жителей города, с поздравлениями, песнями, танцами. Участвовать будут наши волонтеры, приглашаем всех желающих", — рассказала Мария Валуева.

Поздравительное шествие стартует от дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) и пройдет по улице Ленина. Участники карнавала могут прийти в своих костюмах либо заранее договориться с организаторами, которые готовы предоставить наряды Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги и других персонажей.

Подробности об участии в новогоднем карнавале можно узнать в группе проекта "Елка желаний" во ВКонтакте.

Влада Нерадовская

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# Елка желаний , карнавал

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