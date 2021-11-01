Открыт прием заявок на семинар организаторов детского отдыха, который пройдет в Тюмени

| Фото: Ребячья республика ВКонтакте | Фото: Ребячья республика ВКонтакте

Открытый семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов72 — мы вместе" пройдет в Тюмени с 19 по 21 января 2022 года, сообщает областной департамент социального развития.

Ключевая тема семинара — социальный эффект деятельности сферы отдыха и оздоровления: планирование, инструменты реализации, оценка эффективности, гуманитарная польза.

Событие носит установочный и обучающий характер, формирует тенденции и тренды развития сферы детского отдыха и оздоровления на год, направлено на разработку стратегии развития детского отдыха и оздоровления до 2030 года.

В рамках программы семинара состоятся пленарные заседания, круглые столы, лекции и доклады, дискуссии, обмен опытом работы. Помимо образовательной программы участников семинара ждут мастер-классы, клубы по интересам, множество тематических акций, спортивная программа.

"Семинар — это возможность оказаться в кругу единомышленников, профессионалов своего дела. Вдохновиться новыми идеями, знаниями, качественно подготовиться к летней оздоровительной кампании. Здесь прозвучат важные слова и мысли об актуальных вопросах сферы детского отдыха, и я уверена, вместе с вами у нас получится сделать этот семинар продуктивным и заряжающим. До встречи на тюменской земле!" — отметила президент ассоциации "Мы вместе", генеральный директор ОДООЦ "Ребячья республика" Лариса Шилова.

На семинар приглашают руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления всех видов и форм собственности, представителей общественных организаций, руководителей и специалистов учреждений образования, дополнительного образования, туризма, социальной защиты, культуры, молодежной политики, спорта, высших учебных заведений, организующие отдых и оздоровление детей в России и за рубежом.

Регистрация и прием заявок на участие в семинаре организованы на сайте seminar72.ru. Прием заявок - до 14 января 2022 года.