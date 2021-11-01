Предпринимательница из Тюмени создает деревенскую атмосферу в доме на Черной речке

| Фото: Лилии Обросовой | Фото: Лилии Обросовой

Тюменка Лилия Обросова открыла гостевой дом "Памфил" в деревне Черная речка, когда пришла к выводу, что пора что-то менять в своей жизни. Идея гостевого дома пришла сама собой, тем более что уже был готов дом для родителей, переезд в который отложился на длительный срок.

Лилия Обросова начала изучать эту тему, ведь раньше она бизнесом не занималась, для нее это было совершенно новое направление.

"Я не хотела просто сдавать дом в аренду, хотелось разработать свою особенную концепцию, погрузить людей в деревенскую атмосферу. В записи посмотрела форум по сельскому туризму "И селу, и городу", и все встало на свои места. Позже прошла обучение в Smart-школе сельского предпринимателя. Специалист по туризму Виктория Дмитриева лично приезжала к нам в деревню, посмотрела наш проект, подсказала, что добавить", - рассказала она.

Гостевой дом "Памфил" в деревне Черная речка - это дом с настоящей русской печкой, баней, закрытой и открытой беседками, гамаком. Прямо в доме можно сделать шашлык, кашу, щи, пироги в русской печи.

По словам Лилии Обросовой, гости - в основном местные туристы, но уже были постояльцы из Екатеринбурга.

"Отдых на природе в последнее время активно привлекает людей, поэтому мой проект воспринимается на ура! Мы находимся рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", здесь большой поток людей, надеемся, что про нас узнают и будет больше гостей и из других городов", - подчеркнула она.

Лилия Обросова обучилась в школе социального предпринимательства, бизнес-маркетинга и гостеприимства. Благодаря программам Инвестиционного агентства Тюменской области можно пригласить любого узкого специалиста по той теме, которая интересна предпринимателю. Спикеры приезжают со всей России, они помогают не только советом, но и делом.

"Я уже поняла, чем хочу заниматься и как это буду делать, но мне не хватало знаний в области рекламы, гостеприимства, экономики, финансирования. После обучения я получила комплекс инструментов и финансовые модели, которые можно применять в любом бизнесе, научилась вести социальные сети, завоевывать клиентов и удерживать их", - рассказала она.

Планы у Лилии Обросовой грандиозные. Для гостей она планирует организовывать экскурсии по Черной речке и Мичурино, у этих деревень интереснейшие истории и живописные места, водить на рыбалку, за грибами, за травами, сделать выставку старинных наличников, проводить мастер-классы по вышиванию, вязанию, плетению корзин, изготовлению предметов из керамики и многое другое.

В заключение Лилия Обросова пожелала не бояться открывать свое дело: "Очень много различных программ государственной поддержки. Специалисты обучают, предлагают пройти практику на действующих предприятиях, честно рассказывают о подводных камнях, о подборе персонала и многое другое. Такая поддержка позволяет больше верить в свои силы и не терять энтузиазма".

Ирина Шемякина