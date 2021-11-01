Студент из Тюмени признан лучшим IT-специалистом в конкурсе "Славим человека труда"

| Фото: организаторов конкурса "Славим человека труда" | Фото: организаторов конкурса "Славим человека труда"

Студент колледжа цифровых и педагогических технологий Богдан Ивакин победил в номинации "Лучший IT-специалист" среди обучающихся на конкурсе профессионального мастерства УФО "Славим человека труда", который завершился в Салехарде.

Другой представитель Тюменской области, Константин Каминский, стал третьим в группе профессионалов, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

| Фото: организаторов конкурса "Славим человека труда" | Фото: организаторов конкурса "Славим человека труда"

Столица Ямала в течение двух дней принимала участников из субъектов УФО, которые демонстрировали знания системного администрирования, решали практические задания по работе с базами данных, а также электронным конструктором Arduino.