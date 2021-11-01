Неравнодушные тюменцы могут помочь приюту "Лучший друг"

| Фото: группа "Ладонь и Лапа" ВКонтакте | Фото: группа "Ладонь и Лапа" ВКонтакте

Неравнодушным жителям Тюмени предлагают присоединиться к зооволонтерам и оказать помощь приюту для бездомных животных "Лучший друг". Выезды состоятся 20 и 21 ноября.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в волонтерской организации "Ладонь и лапа", 20 ноября активисты будут находиться в приюте с 13 до 15 часов, 21 ноября – с 13 до 16 часов. Желающие могут привезти корм, прибрать вольеры, погулять с собаками.

"Всех, кто желает порадовать мохнатых и прокачать свою зоограмотность, приглашаем на наши выездные мероприятия. С собой можно взять геркулес, пшеничную, рисовую, гречневую крупы, макароны, морковь, капусту, свеклу, тыкву, кабачки, яблоки, простое печенье, пеленки. Также при себе необходимо иметь защитную маску", - рассказали организаторы.

Зооволонтеры ждут всех желающих помочь горожан в приюте на ул. Голышева, 1/1. Более подробная информация о мероприятиях размещена в группе сообщества "Ладонь и Лапа" во ВКонтакте.

Любовь Голышева