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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре и гололеде

Общество, 10:14 20 ноября 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с ожидается в отдельных районах юга Тюменской области днем 20 ноября. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки - снег, мокрый снег, дождь при температуре от 0 до -5 градусов, сообщает Тюменское ЦГМС.

В отдельных районах возможно отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедные явления.

В региональном управлении МЧС России рекомендуют жителям и гостям области быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок и одеваться по погоде. На улице следует держаться подальше от вывесок и линий электропередач, не стоит выходить на неокрепший лед водоемов.

В экстренных случаях следует звонить по телефону "112".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , непогода

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