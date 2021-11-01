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Солдатский медальон Ивана Черепахина передадут родственникам в Тюмени

Общество, 16:11 22 ноября 2021

Тюменский областной поисковый центр

На закрытии Всероссийской "Вахты памяти-2021" поисковикам из Тюменской области передали медальон солдата Ивана Черепахина, который погиб в 1942 году в бою за деревню Старое Тарасово. Реликвию времен Великой Отечественной войны доставят родственникам красноармейца, проживающим в Тюмени.

Иван Васильевич Черепахин — уроженец деревни Большой Березник Чернушинского района Пермского края. Погиб 26 марта 1942 года в бою за деревню Старое Тарасово, когда ему было 19 лет. Его медальон нашли кировские поисковики в сентябре 2020 года в Демянском районе Новгородской области. Останки Ивана Черепахин торжественно погребены в братской могиле советских воинов в деревне Тарасово Новгородской области.

В круглых столах и дискуссионных площадках Всероссийской "Вахты памяти-2021" в Выборге приняли участие поисковики из 64 регионов России, сообщили в Областном поисковом центре им. Артура Ольховского.

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# Вахта памяти , Великая Отечественная война , поисковики

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