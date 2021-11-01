В тюменском ДК "Нефтяник" покажут ледовую сказку "Невероятная история Кая и Герды"

| Фото: театр на льду "Эфир" ВКонтакте | Фото: театр на льду "Эфир" ВКонтакте

Хореографическую ледовую сказку "Невероятная история Кая&Герды" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева" покажут 26 и 27 декабря на сцене ДК "Нефтяник". Ее представят юные артисты из мастерской хореографии "Эфир", театра танца MO`DO. Хореографы-постановщики – Ольга Штриккер, Кристина Тагиева, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Историю о мальчике Кае и девочке Герде покажут с помощью хореографии, пластики, музыки и необыкновенного фигурного катания на коньках. Для этого на сцене будет установлено специальное ледовое покрытие.

Ледовый спектакль предназначен для семейного просмотра. Приобрести билет на мероприятие можно в рамках проекта "Пушкинская карта", в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.