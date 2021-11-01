  • 23 ноября 202123.11.2021вторник
  • USD73,4506
    EUR82,7715
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменском ДК "Нефтяник" покажут ледовую сказку "Невероятная история Кая и Герды"

Общество, 08:38 23 ноября 2021

театр на льду "Эфир" ВКонтакте | Фото: театр на льду "Эфир" ВКонтакте

Хореографическую ледовую сказку "Невероятная история Кая&Герды" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева" покажут 26 и 27 декабря на сцене ДК "Нефтяник". Ее представят юные артисты из мастерской хореографии "Эфир", театра танца MO`DO. Хореографы-постановщики – Ольга Штриккер, Кристина Тагиева, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Историю о мальчике Кае и девочке Герде покажут с помощью хореографии, пластики, музыки и необыкновенного фигурного катания на коньках. Для этого на сцене будет установлено специальное ледовое покрытие.

Ледовый спектакль предназначен для семейного просмотра. Приобрести билет на мероприятие можно в рамках проекта "Пушкинская карта", в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# фигурное катание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:43 23.11.2021Тюменцы снимут видеоролики о здоровом образе жизни
10:32 23.11.2021В село Беркут Ялуторовского района будет ходить автобус
10:21 23.11.2021Улететь из Тюмени в Ереван можно каждую субботу
10:02 23.11.2021Для тюменцев организуют новые экскурсии по выставке "От центра к центру"