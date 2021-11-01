Улететь из Тюмени в Ереван можно каждую субботу

| Фото: авиакомпания UTair во Вконтакте | Фото: авиакомпания UTair во Вконтакте

К выполнению прямых перелетов из Тюмени в столицу Армении приступила с 20 ноября авиакомпания Utair. Как сообщает пресс-служба перевозчика, перелеты будут осуществляться еженедельно по субботам.

Вылет из Тюмени - в 07 часов 20 минут, прибытие в Ереван — в 10 часов по местному времени для каждого аэропорта. Обратный рейс будет отправляться из аэропорта Еревана в 10 часов 50 минут и приземляться в аэропорту Рощино в 15 часов 20 минут.

Utair напоминает, что перед перелетом пассажирам необходимо ознакомиться с требованиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.