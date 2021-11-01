В Тюмени предлагают назвать улицу именем Игоря Шаповалова

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На портале "Я решаю!" открыто голосование о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети Тюмени планировочного района № 1 "Березняковский" имени Игоря Шаповалова, инженера-механика, разработавшего и внедрившего комплектно-блочный метод строительства объектов нефтяной и газовой промышленности, обеспечившего ускоренные темпы освоения нефтяных и газовых месторождений Тюменской области.

Игорь Александрович Шаповалов родился 20 апреля 1932 года в Саратовской области. Закончил Саратовский нефтепромысловый техникум. Трудился на строительстве омских предприятий нефтехимии. В 1965 году его пригласили в Главтюменнефтегазстрой Мингазпрома СССР. За годы работы в Тюменском крае занимал разные посты и должности, но всегда на высоком профессиональном уровне и с полной отдачей подходил к выполнению возложенных на него обязанностей.

В 1976 году он стал начальником Сибирского объединения по строительству городов Западной Сибири "Сибжилстрой", в декабре 1978-го – первым секретарем Тюменского горкома КПСС, с 1984-го руководил главным управлением по обустройству северных газовых месторождений, впоследствии – "Арктикнефтегазстроем" и ассоциацией "Арктикнефтегазинвест".

Принимал непосредственное участие в обустройстве Медвежьего газового, Уренгойского и Ямбургского нефтегазоконденсатных, Шаимского, Усть-Балыкского, Сургутского, Самотлорского и других месторождений, сооружении магистральных нефтепроводов: Шаим – Тюмень, Усть-Балык – Омск, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск. Строил города Надым, Новый Уренгой, Лабытнанги, Сургут, Нефтеюганск, Урай и другие населенные пункты области. Автор более тридцати изобретений и предложений в области строительства, нашедших применение при сооружении нефтегазовых промысловых объектов.

За трудовые заслуги в развитии нефтегазового комплекса Западной Сибири удостоен званий лауреата Ленинской премии, заслуженного строителя РСФС, почетного гражданина Тюменской области, почетного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа и Романовского района Саратовской области. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Игорь Александрович Шаповалов умер в июле 2019 года.

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