В Тобольске выпустили открытки на крафтовой бумаге с Семеном Ремезовым

| Фото: из сообщества "Тобольская типография I полиграфия, сувениры" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тобольская типография I полиграфия, сувениры" во ВКонтакте

Открытки с надписями "Тобольск - родина сибирской печати", "Город сказка", изображениями достопримечательностей и прославивших город личностей выпустила местная типография.

Открытки выполнены на крафтовой бумаге в техники коллажа, на них фигурируют фрагменты текстов, напечатанных в газетах. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" управляющий Тобольской типографией Александр Жмуров, идея принадлежит студентам отделения искусств и культуры Тобольского многопрофильного техникума.

"Студенты проходили практику у нас и в газете "Тобольск-Содействие" и предложили идею издать такие открытки. Совместно с дизайнерами газеты они разработали эти карточки. Выпуск открыток приурочили к году Ремезова, который объявили в Тобольске в 2021 году", — поделился Александр Жмуров.

Тоболяки и гости города могут найти открытки в типографии (ул. Октябрьская, 39), аэропорту, местных сувенирных лавках. Стоимость одной карточки, которую можно отправить друзьям и родственникам, составляет 20 рублей. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова