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Видеоработы о компьютерных играх и нейросетях покажут в "Конторе пароходства"

Общество, 09:50 23 ноября 2021

группа Контора пароходства ВКонтакте

Художница из Москвы Анна Ротаенко представит видеоработы "Luxuriat" (2020), "Real weapon" (2018) и "Моя мама превращается в нейросеть" (2021) в "Конторе пароходства" 28 ноября в 18 часов. Показ пройдет в рамках спецпроекта Уральской индустриальной биеннале в Тюмени "Создать новый слой".

Картины объединяет исследование компьютерных игр, работы нейросетей в социальных сетях и использование документального материала. В своей практике Анна Ротаенко обращается к личным историям, двигаясь от частного к общему, где общей становится тема уязвимости дискриминируемых сообществ, включая художественное.

Регистрация на встречу по ссылке, вход — по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.

После показа состоится обсуждение работ с художницей.

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# Контора пароходства , Уральская биеннале

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