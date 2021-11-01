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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени назвали победительницу Science Slam School

Общество, 17:49 22 ноября 2021

Science Slam School ВКонтакте | Фото: Science Slam School ВКонтакте

Ученица гимназии ТюмГУ Анна Чемякина победила в финале школьных научных поединков Science Slam School. Он прошел в пространстве "Точка кипения-Тюмень", сообщает департамент образования Тюменской области.

В своей презентации она рассказала о том, как дороги из пластика спасут жизнь планеты и объяснила, почему в России каждый год меняют дороги.

Участниками финала Science Slam Schoo стали шесть тюменских школьников. Они представили VR-объект трассы "Жемчужины Сибири", рассказали о чат-ботах и электронных таблицах для удобства школьников, об искусственном интеллекте, определяющем коронавирус по снимкам компьютерной томографии, о трансивере и о том, как с его помощью связаться с космосом, о влиянии лишайников на защиту окружающей среды.

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