В Тюмени назвали победительницу Science Slam School

| Фото: Science Slam School ВКонтакте | Фото: Science Slam School ВКонтакте

Ученица гимназии ТюмГУ Анна Чемякина победила в финале школьных научных поединков Science Slam School. Он прошел в пространстве "Точка кипения-Тюмень", сообщает департамент образования Тюменской области.

В своей презентации она рассказала о том, как дороги из пластика спасут жизнь планеты и объяснила, почему в России каждый год меняют дороги.

Участниками финала Science Slam Schoo стали шесть тюменских школьников. Они представили VR-объект трассы "Жемчужины Сибири", рассказали о чат-ботах и электронных таблицах для удобства школьников, об искусственном интеллекте, определяющем коронавирус по снимкам компьютерной томографии, о трансивере и о том, как с его помощью связаться с космосом, о влиянии лишайников на защиту окружающей среды.