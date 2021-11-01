Для тюменцев организуют новые экскурсии по выставке "От центра к центру"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Стартовала регистрация на новые экскурсии по выставке "От центра к центру", которая открыта в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени, сообщают организаторы.

Посетители экспозиции увидят руины Парамоновских складов, видеоработу о граффити-движении в России, композиции из обломков тротуаров и стен, звуковые объекты, невидимый стрит-арт. Авторы работ объяснят, что означают их творения.

Напомним, на выставке "От центра к центру" представлены работы девяти молодых художников и арт-групп из Тюмени и Ростова-на-Дону, которые живут и занимаются творчеством в регионах. Среди экспонатов есть как классическая живопись, так и видеоарты и инсталляции с городскими артефактами.

Экскурсии пройдут 26, 27 ноября и 3 и 4 декабря. Подробности и форму регистрации можно найти по ссылке. Обычный билет стоит 250, для студентов и пенсионеров стоимость составляет 100 рублей, для группы от пяти человек — по 150 рублей.