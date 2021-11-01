Бюджет Тюмени на 2022 год депутаты гордумы назвали историческим

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Доходы городского бюджета на 2022 год сформированы в размере около 40 млрд рублей, расходы составят 41 млрд. Об этом на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы сообщил руководитель департамента финансов и налоговой политики Тюмени Андрей Пилипчук.

Он напомнил депутатам, что проект бюджета Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов был одобрен горожанами на публичных слушаниях, состоявшихся 11 ноября.

"Как и прежде, мы не привлекаем заемные средства, муниципальный долг отсутствует, это очень важный показатель сбалансированности и устойчивости бюджета, - отметил Пилипчук. – Несмотря на непростую экономическую ситуацию, бюджет города обновил исторический максимум и является самым большим за всю свою историю".

В частности, в 2022 году благоустроят дворы 55 многоквартирных домов и отремонтируют во дворах инженерные сети. В бюджете на это запланировали 272 млн рублей. Бюджет на 2022-2024 годы также сохранил социальную направленность.

"В управах округов города имеется много проектов по созданию зеленых уголков и благоустройству общественных пространств, однако финансирования на все не хватает, и эти проекты остаются без реализации, хотя на их разработку были затрачены средства. Есть ли какой-то выход из этой ситуации?", - поинтересовался депутат Юрий Коновалов.

Отвечая на этот вопрос, Андрей Пилипчук отметил, что те проекты, которые были разработаны и предложены, но не включены в бюджет, будут, тем не менее, реализованы за счет экономии средств. "Мы понимаем, что чем дольше эти проекты будут откладываться, тем больше они будут терять свою актуальность, думаю, что в начале года мы примем такое решение в ходе исполнения бюджета", - отметил он.

"На формирование современной городской среды в 2022 году будет выделено 1,6 миллиарда рублей, в два раза больше, чем в текущем, - заметил депутат Сергей Плесовских. – Один из самых интересных проектов – преобразование в пешеходную зону улицы Дзержинского, на это запланировано 765 миллионов рублей. Хотелось бы уточнить сроки выполнения этих работ".

По словам Андрея Пилипчука, реализация проекта разбита на два года и начнется с переустройства и вынесения за территорию улицы существующих сетей. Частично их реконструкция уже началась. "Часть работ пройдет в 2023 году, однако если будет опережение графика, мы сможем принять и оплатить часть работ уже в следующем году", - рассказал руководитель департамента финансов.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Иван Романчук отметил, что складывающаяся эпидемиологическая обстановка не оказала серьезного влияния на формирование бюджета Тюмени благодаря опыту, полученному в 2020 году. "Бюджет растет, в том числе, за счет налоговых поступлений", - добавил он. Проект бюджета депутаты Тюменской городской думы рассмотрят на очередном заседании, запланированном на 25 ноября.

Николай Ступников