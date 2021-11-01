В столовой Ишима в мясной продукции из Ленинградкой и Псковской областей нашли возбудитель АЧС

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В столовой Ишима ООО "Парус" в мясной продукции из Ленинградкой и Псковской областей нашли возбудитель африканской чумы свиней.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, сотрудники ведомства совместно с Военной прокуратурой Тюменского гарнизона провели проверку и отобрали пробы мясной продукции.

По результатам исследований в пробах замороженных мясных блоков из жилованной свинины и вареном шпике "Оригинальный" с пряностями обнаружен генетический материал (ДНК вируса) возбудителя африканской чумы свиней. Производителями данной продукции являются ИП Гаврильков С.И (Псковская область, Опочецкий район, д. Аристово) и ООО "Мясокомбинат "Гатчинский" (Ленинградская область, Гатчинский район, п.г.т. Тайцы, ул. Ушаковская, д. 7) соответственно.

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Сообщается, что специалисты управления ветеринарии Тюменской области проводят мероприятия, направленные на недопущение распространения и ликвидацию африканской чумы свиней.

Всем свиноводческим предприятиям региона поручено усилить контроль за соблюдением ветеринарных правил и не допускать использования пищевых отходов в корм свиньям без термической обработки.

Евгений Бабенко