Тюменцы снимут видеоролики о здоровом образе жизни

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Городской конкурс видеороликов среди детей и молодежи "Стиль жизни – здоровье" стартовал в Тюмени. Работы участников принимают по 3 декабря включительно, сообщают организаторы.

Побороться за победу могут все желающие в возрасте от 6 до 35 лет. Для этого необходимо собрать команду из двух-трех человек и записать видеоролик, где участники выполняют общеразвивающие упражнения. Затем работу нужно разместить в социальных сетях с хештегом #спортVSлокдаун72, а также заполнить заявку по ссылке.

Продолжительность видеоролика не должна превышать одной минуты. Победителей определят в номинациях "Креативный видеоролик, пропагандирующий здоровый образ жизни", "Моя спортивная семья" и "Приз зрительских симпатий".

Итоги конкурса станут известны 6 декабря. Авторы лучших работ получат грамоты и памятные подарки.