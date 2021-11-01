  • 23 ноября 202123.11.2021вторник
  • USD73,4506
    EUR82,7715
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пройти тропой путешественника Эрика Лаксмана предлагают в Вагайском районе

Общество, 16:49 23 ноября 2021

МАУ ЦГБС Вагайского района

Новый маршрут для туристов-пешеходников разработали тюменские историки для Вагайского района. Изучить местность можно, пройдя по "Тропе академика Эрика Лаксмана", известного путешественника и естествоиспытателя ХVIII века, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Разработка пешего маршрута стала практическим продолжением конференции "Стеллеровские чтения" в Тюменском госуниверситете, где обсудили вклад ученых — Стеллера, Мессершмидта, Фусса, Лаксмана, Соммье — в освоение и углубление знаний о флоре и фауне Тобольской губернии и Сибири.

Маршрут, разработанный историками ТюмГУ, уже опробовали активисты скандинавской ходьбы из Тюменской области. Пройти тропу, начинающуюся из села Сычево Вагайского района, получилось за два дня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Вагайский район , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 23.11.2021Тюменские телеведущие и блогеры сразятся во втором сезоне "Боулинга со звездами"
18:05 23.11.2021В Тюменской области сформировали шорт-лист региональной премии "Книга года - 2021"
17:54 23.11.202124 ноября - события дня
17:43 23.11.2021Тюменские волонтеры 55+ делятся своим опытом вакцинации от COVID-19 в соцсетях