Пройти тропой путешественника Эрика Лаксмана предлагают в Вагайском районе

МАУ ЦГБС Вагайского района МАУ ЦГБС Вагайского района

Новый маршрут для туристов-пешеходников разработали тюменские историки для Вагайского района. Изучить местность можно, пройдя по "Тропе академика Эрика Лаксмана", известного путешественника и естествоиспытателя ХVIII века, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Разработка пешего маршрута стала практическим продолжением конференции "Стеллеровские чтения" в Тюменском госуниверситете, где обсудили вклад ученых — Стеллера, Мессершмидта, Фусса, Лаксмана, Соммье — в освоение и углубление знаний о флоре и фауне Тобольской губернии и Сибири.

Маршрут, разработанный историками ТюмГУ, уже опробовали активисты скандинавской ходьбы из Тюменской области. Пройти тропу, начинающуюся из села Сычево Вагайского района, получилось за два дня.