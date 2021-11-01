Более четырех тысяч тюменцев имеют долги по алиментам

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Двое тюменцев в возрасте до 20 лет имеют задолженность по алиментам перед собственными детьми. Уклоняются от уплаты алиментов не только мужчины, но и женщины. Об этом сообщает региональное управление ФССП России. Среднестатистический неплательщик алиментов — мужчина в возрасте 30-40 лет.

В целом на сегодня у более 4 тыс. жителей Тюменской области есть долги по алиментам. В половине случаев должники имеют официальную работу и взыскание алиментов происходит из этого вида дохода. Остальные же официальных доходов не имеют, живут разовыми заработками, которые приходится устанавливать приставам.

Категорию добросовестных алиментщиков составляют мужчины 40-50 лет, взыскания обращены на заработную плату 70% должников. Таким образом дети большинства отцов данной категории получают ежемесячные отчисления.

Выявлены неплательщики алиментов и среди студентов, и пенсионеров. Так, 22 местных жителя старше 60 лет попали в число должников.

При этом уклоняются от уплаты алиментов не только мужчины, но и женщины. Это 798 матерей в возрасте 30-40 лет. Зачастую эти женщины лишены родительских прав.