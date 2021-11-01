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Белые медведи - символ новогоднего настроения жителей Тюменской области - выиграли международный конкурс

Общество, 13:34 23 ноября 2021

СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Световая конструкция СУЭНКО "Белые медведи" – традиционный символ новогоднего настроения жителей Тюменской области - заняла первое место на Международном конкурсе "Национальное объединение изыскателей и проектировщиков". В номинации "Лучший проект по благоустройству и созданию комфортной городской среды" проект оценило международное жюри во главе с российским архитектором Михаилом Посохиным, сообщает СУЭНКО.

Конкурс проводится с 2013 года. Его цель – в России и за рубежом привлечь внимание жителей к лучшим достижениям мировой современной архитектуры. В 2021 году участниками стали около 1 тыс. проектов из разных стран в 24 номинациях. Среди них – 574 заявки от молодых и опытных архитекторов, студентов и аспирантов, 68 заявок от российских и зарубежных вузов, несколько проектов других организаций.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 ноября в Москве.

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# белые медведи , СУЭНКО

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